بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي انظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت هدير بالصور بإطلالة كاجوال مع بناتها ولاقت جلسة التصوير إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الاحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.