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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المصريين الأحرار: الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر أعباء مالية ضخمة

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يجب علينا المطالبة برجوع قوة التربية والتعليم وليس التعيلم فقط، مؤكدا على ضرورة أسترجاع الدورالتربوي للمدرسة وكيفية وضع نقاط تحفيزية للطالب حتي يتولد لديه الرغبة في الذهاب إلى المدرسة وإنشاء حبه لها “حبا وليس إرغاما” لمجرد أن يتلقي المادة التعليمية فقط، وتحفيز الطالب حتي يتم الإنسحاب السلبي عن المدرسة لدي الطالب.

وأوضح " خليل" خلال مداخله هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أنه يجب تحفيز وتشجيع الطالب بشكل كبيرعن طريق  إضافة حصص للترفية وليس فقط  يكون ذهابه للمدرسة لكي يتلقي الحصص الدراسية فقط، ولكن لكي أيضا يتلقي المادة الترفيهية في حصص رياضية وتربوية ونشاط ثقافي وفني.

 مشكلة الدروس الخصوصية
واستطرد رئيس حزب المصريين الأحرار، في حديثه إلى مشكلة الدروس الخصوصية وهذا هو أحد المشكلات الرئيسية في كل بيوت المجتمع المصري، لأنها تضع على كاهلها الكثير من النواحي المالية، وذلك بحجة تكدث الطلاب في الفصول.

ونصح، بضرورة رجوع الولاء للقيمة التعليمية وتلقيها من المدرسة ومدرسين فصول المدرسة، وليس من خلال السناتر التعليمية التي يقيمها أحد رجال الأعمال ويستخلص مدرسين لكي يقدموا المادة التعليمية في السناتر الخارجية.

رئيس حزب المصريين الأحرار أسترجاع الدورالتربوي المادة التعليمية الحصص الدراسية حصص رياضية تربوية مشكلة الدروس الخصوصية

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