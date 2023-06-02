جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على جبهة لبنان.. فيديو

بالتزامن مع مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي اندلاع حرب متعددة الجبهات، رفع جيش الاحتلال حالة التأهب للحالة القصوى على الجبهة الشمالية مع لبنان، وأخبر سكان البلدات والمستوطنات والمناطق الحدودية بامكانية اندلاع حرب، مع ضرورة الإجلاء للسكان منها.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد بأن بعض المراقبين يستبعدون حدوث ذلك قريبا لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل التدريبات والتهديدات وإمكانية اندلاع مواجهة مع حزب الله وداخل مزارع "شبعة" المحتلة يسود التوتر الشديد بين الجيشين الاسرائيلي واللبناني بسبب حفر إسرائيل لخنادق في المنطقة.

وأضافت أن إسرائيل تتحرك وكأن الحرب على الأبواب لأنها تدعي أن إيران تخفي البرنامج النووي الإيراني بعمق كبير تحت الجبال حيث يصبح منيعا ضد الضربات وأمام القنابل الذكية الخارقة للتحصينات الأمريكية ما يعني أن هذه العملية العسكرية يجب أن تكون سريعة.