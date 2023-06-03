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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص سعر في فئته .. شاومي تكشف عن هاتف Redmi 12

Redmi 12
Redmi 12

في خطوة مفاجئة ، كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية "شاومي" XIAOMI  النقاب بهدوء عن هاتفها الجديد Redmi 12 الذي من المتوقع أن يصبح أحد أفضل الهواتف الذكية مبيعًا لعام 2023، وفقا لتقرير موقع gizchina.

قدمت العلامة التجارية أحدث إضافة إلى سلسلتها الشهيرة للغاية “ريدمي”، وهي العلامة التجارية الفرعية الأشهر والأنجح للشركة وتبيع ملايين الوحدات في جميع أنحاء العالم كل عام.

يصل Redmi 12 خلفًا لـ Redmi 10 موديل العام الماضي ويهدف إلى وضع نفسه باعتباره واحدا من أرخص هواتف سلسلة  Redmi، يستهدف فئة المبتدئين وطلاب المدارس والجامعات، ويتميز بلغة تصميم يذكرنا بسلسة Redmi Note 12. يتميز بتصميم بلاستيكي وتشطيبات غير لامعة، متوفر بألوان الأزرق والأبيض والأسود.

Redmi 12

مواصفات Redmi 12

يتميز  ريدمي  12 بشاشة عرض نوع LCD مقاس 6.79 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة Full HD +. الكاميرا السيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة الجودة، وهي موجودة داخل ثقب صغير في الجزء العلوي من الشاشة.

نظام الكاميرا في اللوحة الخلفية لـ  Redmi 12 يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل مزودة بعدسة واسعة الزاوية ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل Redmi 12 بواسطة معالج ميدياتك مجموعة شرائح Helio G88، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثماني النوى، بما في ذلك نوى Cortex-A75 مسجلة سرعة 2 جيجاهرتز وستة أنوية Cortex-A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

يقدم الجهاز خيارين للتكوينات، إما 4 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين إما 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت روم. بغض النظر عن الاختيار ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببطارية قوية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة يكملها نظام شحن بقوة 18 وات.

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 يعمل الهاتف الذكي بنظام أندرويد 12 ، وهو مزود بأحدث إصدار من واجهة المستخدم المخصصة من شاومي MIUI 14، حاليًا ، تم إصدار Redmi 12 فقط في السوق البرتغالية، ولكن قريبا جدا ستواجد في باقي الأسواق العالمية.

بالنسبة لقائمة الأسعار، تم الكشف عن أن إصدار الذاكرة وسعة التخزين، 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم بسعر 209.99 يورو (حوالي 226 دولارًا) أما التكوين الثاني الأعلى خيار الـ 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت روم فلم يكشف عن سعره حتى الآن.

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