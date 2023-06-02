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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وفاركو في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا وفاركو ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من  قبل لاعبي سيراميكا كليوبارترا حيث نجح لاعبي الفريق من شن العديد من الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح لاعبي فاركو في شن بعض الهجمات قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي سيراميكا كليوباترا 

ويخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

بينما يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا

الدفاع : جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - عبدالله بكري - عزمي غومة

الوسط : أحمد الصغيري - سوكاري - محمود حمادة

الهجوم : رزقي حمرون - شكري نجيب - عمرو جمال

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