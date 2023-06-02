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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من كولر قبل مواجهة الأهلي والوداد

صدى البلد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي السفر يوم الخميس المقبل الي المغرب إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وطلب كولر من الجهاز الإداري إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى المغرب ليكون يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض المباراة المقرر لها 11 يونيو بمركب محمد الخامس.

ويدخل الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي في الخامسة من مساء اليوم علي أن يعلن بعدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيدخل بها المعسكر والتي ستخلو من محمد الضاوي كريستو الذي كان يشارك مع منتخب تونس للشباب في بطولة كأس العالم التي ستقام حالياً بالأرجنتين، بجانب رأفت خليل لعدم الجاهزية الفنية والبدنية وأيمن أشرف وبرونو سافيو لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الذي سيحدد بشكل كبير التشكيل الذي سيخوض به المباراة وإن كان هناك إستقرار علي أغلب العناصر عدا مركزين فقط وهم قلب الدفاع وخط الوسط المدافع، حيث من المقرر أن يبدأ بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ( محمود متولي) وعلي معلول واليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي ( عمرو السولية) وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.
 

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى دوري الأبطال الأفريقي الوداد البيضاوي باستاد القاهرة محمد الضاوي كريستو

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