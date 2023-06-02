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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 14 منطقة بمدينة نجع حمادى .. غدا

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي بنجع حمادى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة،  قيام هندسة كهرباء نجع حمادى بفصل التيار الكهربائى، عن ١٤ منطقة بنطاق المدينة، غداً السبت الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٣.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ فى تمام الساعة الرابعة صباحاً و يستمر حتى الساعة السابعة صباحاً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بأكشاك الكهرباء.

 

أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل مناطق" شارع ١٥ مايو من الشونة حتى محطة السكة الحديد، شارع ٣٠ مارس من شارع السنترال حتى محطة السكة الحديد، منطقة السكة الحديد، منطقة عمارة الأوقاف".

تابع بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، كما تضم مناطق " المعهد الدينى، مركز شرطة نجع حمادى، منطقة الجوازات والبحث الجنائى، منطقة المسطحات المائية، منطقة الراهبات، منطقة بين المحطات".

أضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، كما يتضمن فصل التيار الكهربائى، مناطق" المستت، جراج عثمان، كوبرى نجع حمادى، منطقة محطة التليفزيون".

طالبت الوحدة المحلية، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.

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