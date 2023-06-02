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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار منير الوسيمي: أغاني عمرو دياب مستهلكة

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير منير الوسيمي

قال الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن  الميجا ستار عمرو دياب يقدم أغاني استهلاكية مناسبة للعصر الحالي مثلها مثل وجبة "الهامبرجر"، وعليه أن يراجع نفسه بعكس الكينج محمد منير الذي  يقدم أغاني مستمرة وتناسب جميع الأجيال حيث أنه استطاع أن يحافظ على التراث المصري المعروف. 


وأضاف الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: "أنا  لم أتعامل مع عمرو دياب في أي عمل فني على عكس مع محمد منير حيث تعاملت معه في أكثر من عمل فني. 

 

نقابة الموسيقيين


وكشف الوسيمي تفاصيل جديدة خلال اللقاء عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات.


وبيَّن الوسيمي الفارق بين نقابة الموسيقيين في عهد مصطفى كامل، وفترة الفنان هاني شاكر، كما رد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

عمرو دياب منير الوسيمى إيمان أبو طالب محمد منير نقابة الموسيقيين

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