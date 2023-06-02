استمرار فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ .. صور

استمر إقبال الطلاب والطالبات على القوافل التعليمية ب 13 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقاعات مجهزة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من الخدمات التعليمية المجانية بقوافل حياة كريمة، مقدماً الشكر والتقدير لمنسقي حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ولوكيل الوزارة التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي، على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة الطلاب.



ومن جانبه، تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات مدرسة الشهيد رياض الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما تابع القاعات من غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وسامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وناشد وكيل تعليم كفر الشيخ، جميع طلاب الثانوية العامة، الاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة متمنياً لأبنائنا الطلبة والطالبات التفوق والتميز والإبداع.

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