أمريكا تكشف سبب زيارة وزير خارجيتها للسعودية خلال أيام

أفادت الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل اليوم الجمعة أن الوزير أنتوني بلينكن سيبحث بالرياض التعاون الاستراتيجي بالقضايا الإقليمية والثنائية .



واضافت الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور السعودية في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية .

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت الخارجية، اليوم الجمعة و نقلته وكالة أسوشيتيد فرانس بريس.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة في إطار تولى البلدين الوساطة في السودان، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،اليوم الجمعة، حرب روسيا على أوكرانيا بأنها "فشل استراتيجي" لروسيا، مشيرا إلى خسائر الوحدة الغربية وخسائر موسكو.