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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة توعية بيئية لتوزيع أكياس صديقة للبيئة بمنافذ البيع ولدى بدالي التموين بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت إدارة البيئة في محافظة البحر الأحمر عن إطلاق حملة توعية بيئية جديدة في مدينة الغردقة، تهدف إلى تشجيع استخدام الأكياس الصديقة للبيئة في منافذ البيع وبدالي التموين. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، نظرًا للتأثير السلبي الذي تشكله على البيئة والتنوع البيولوجي.

 

وتعتبر هذه الحملة خطوة هامة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التحول إلى استخدام الأكياس البديلة الصديقة للبيئة. تم تبرع أحد أصحاب مصانع المنسوجات بعدد كبير من الأكياس البيئية للإدارة العامة لشؤون البيئة، وسيتم توزيعها مجانًا على المواطنين في إطار حملات التوعية البيئية المقامة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يشمل مادة رقم 18 التي تحظر توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مجانًا. تهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك، وتعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية.

من المتوقع أن تحقق هذه الحملة نتائج إيجابية في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على تغيير عاداتهم وتبني استخدام الأكياس البيئية في حياتهم اليومية، مما سيساهم في المحافظة على البيئة والحفاظ على الطبيعة الجميلة لمدينة الغردقة ومناطقها المحيطة.

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