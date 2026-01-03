قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
برلمان

برلماني: التحرك المصري لدعم الفلسطينيين يؤكد ثقل القاهرة

عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب أن التحركات المصرية المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعكس بوضوح ثقل الدولة المصرية ودورها الإقليمي المحوري، وقدرتها التاريخية على إدارة الأزمات الكبرى في المنطقة بحكمة ومسؤولية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك في ملف غزة وفق رؤية متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والسياسي والأمني، انطلاقًا من ثوابت وطنية راسخة تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وترفض في الوقت ذاته أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما تقوم به القاهرة من جهود دبلوماسية وإنسانية متواصلة، سواء عبر فتح المعابر، أو إدخال المساعدات، أو التحرك على مستوى الاتصالات الدولية، يؤكد أن مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفًا طارئًا، بل باعتبارها قضية أمن قومي عربي، وجزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الدولة المصرية نجحت، عبر تحركاتها المتوازنة، في إعادة ضبط إيقاع المشهد الإقليمي، ومنع انزلاق الأوضاع نحو فوضى شاملة كانت ستدفع ثمنها شعوب المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدور لا تستطيع القيام به إلا دولة تمتلك ثقلًا سياسيًا، ومؤسسات قوية، وقيادة واعية بتعقيدات المشهد الدولي.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن محاولات التشكيك في الدور المصري أو التقليل من تأثيره تتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا، لافتًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع جميع الأطراف، وصناعة مسارات تهدئة حقيقية تحقن دماء الأبرياء وتحافظ على الحقوق.


واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته في هذا الملف، مشيرًا إلى أن دعم مصر لغزة هو دعم للحق، ودفاع عن الاستقرار، وترسيخ لدور القاهرة كقلب نابض للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

