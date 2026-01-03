بعد خسارة الانتخابات.. محمد زهران يعلن تأسيس «الجبهة الديمقراطية الشعبية»: حزبنا مع الشارع وليس ضد أحد

أعلن محمد زهران، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية، عن تأسيس حزب جديد تحت اسم «حزب الجبهة الديمقراطية الشعبية»، مؤكدًا أن الحزب ليس وليد اللحظة، بل يمتد تاريخه من خلال عضويته بالحركة المدنية الديمقراطية.

وأوضح زهران، خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن مؤسسي الحزب يواصلون حاليًا استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإخطار لجنة شؤون الأحزاب، من خلال جمع التوكيلات اللازمة من عدد من المحافظات المختلفة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الحزب ومباشرة نشاطه السياسي.

وشدد على أن «الجبهة الديمقراطية الشعبية» لن يكون «حزب فرقعة»، بل يسعى إلى حضور فعّال على الأرض خلال الفترة المقبلة، والتفاعل المباشر مع القضايا الجماهيرية.

وأكد زهران أن الحزب لا يتبنى موقفًا عدائيًا أو داعمًا لأي طرف بعينه، قائلًا: «لسنا ضد أحد ولا مع أحد، إلا مع الشارع وهموم المواطنين»، في إشارة إلى تبني الحزب خطابًا يعكس مطالب الرأي العام ويعبر عن تطلعاته.