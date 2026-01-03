قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
السيد البدوي يكشف سبب نيته للترشح لرئاسة حزب الوفد
مودرن سبورت يضم مارسيلو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد خسارة الانتخابات.. محمد زهران يعلن تأسيس «الجبهة الديمقراطية الشعبية»: حزبنا مع الشارع وليس ضد أحد

أعلن محمد زهران، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية، عن تأسيس حزب جديد تحت اسم «حزب الجبهة الديمقراطية الشعبية»، مؤكدًا أن الحزب ليس وليد اللحظة، بل يمتد تاريخه من خلال عضويته بالحركة المدنية الديمقراطية.

وأوضح زهران، خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن مؤسسي الحزب يواصلون حاليًا استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإخطار لجنة شؤون الأحزاب، من خلال جمع التوكيلات اللازمة من عدد من المحافظات المختلفة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الحزب ومباشرة نشاطه السياسي.

وشدد على أن «الجبهة الديمقراطية الشعبية» لن يكون «حزب فرقعة»، بل يسعى إلى حضور فعّال على الأرض خلال الفترة المقبلة، والتفاعل المباشر مع القضايا الجماهيرية.

وأكد زهران أن الحزب لا يتبنى موقفًا عدائيًا أو داعمًا لأي طرف بعينه، قائلًا: «لسنا ضد أحد ولا مع أحد، إلا مع الشارع وهموم المواطنين»، في إشارة إلى تبني الحزب خطابًا يعكس مطالب الرأي العام ويعبر عن تطلعاته.

