بحضور محمد رمضان وأحمد عز.. صور من عزاء والد المخرج خيري سالم

أقيم اليوم عزاء والد المخرج خيري سالم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وحرص على الحضور عدد من النجوم من بينهم محمد رمضان و خالد يوسف، والفنان أحمد عز.

وكانت قد نشرت النقابة بيانا قالت فيه: "نقابة المهن السينمائية تنعى والد الزملاء المخرجين خيري ومحمد ووليد وكمال سالم".

وتابعت: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. العزاء الجمعة 2 / 6 / 2023 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين".





خيري سالم عمل مخرجًا في عدد كبير من الأعمال ومن بينها الاختيار، من أجل زيكو، كلبش، في اللالا لاند، أبو البنات، فرق توقيت، قلوب، فاصل ونعود، إحنا اتقابلنا قبل كده، الوعد، 45 يوم، حرب إيطاليا، سهر الليالي، النعامة والطاووس وغيرها من الأعمال.