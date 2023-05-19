سوزان نجم الدين.. عزاء المخرج هشام شربتجي

عادت الفنانة سوزان نجم الدين إلى سوريا قادمة من الإمارات العربية بعد أن قطعت إجازتها ورحلة عملها من أجل توديع المخرج الكبير هشام شربتجي وقامت بواجب العزاء، وليست المرة الأولى التي تسافر فيها نجم الدين من أجل الوقوف مع زملائها في أحزانهم فسبق وعادت من الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا من أجل واجب العزاء في نجل جورج وسوف لما تكنّ له من حبّ كبير على حدّ قولها.



ودائما ما تحرص سوزان على أن تكون أول الموجودين في تلك المناسبات لتقف مع زملائها في لحظاتهم الصعبة.



وتأتي النجمة السورية إلى مصر منتصف الأسبوع الجاري من أجل المشاركة في عمل مصري جديد، حيث ستأتي للانتهاء من كافة التفاصيل للمشاركة في العمل الذي رفضت الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي.



ويذكر أن سوزان نجم الدين حققت نجاحا كبيرا هذا العام من خلال مسلسل مربى العز.



«مربى العز» تأليف على الصالح، وإخراج رشا شربتجى، بطولة سوزان نجم الدين، عباس النورى، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خورى، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادى صبيح، حسن خليل، وآخرين