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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسم عيد الأضحى.. محمد رمضان يعود لمصر لاستكمال تصوير فيلم ع الزيرو

محمد رمضان
محمد رمضان

يعود الفنان محمد رمضان ، مساء اليوم، إلى القاهرة بعد جولته الغنائية فى الولايات المتحدة داخل عدد من الولايات الأمريكية.

ومن المفترض أن يعود رمضان لاستكمال تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو الذى أوقف تصويره بسبب مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في رمضان الماضي .

 ونشر محمد رمضان فيديو له هو ومعه أسرته أثناء عودته إلى مصر وعلق على الفيديو قائلا: في طريقي لمصر لإستكمال تصوير فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب ثقة في الله زلزال عيد الأضحى المبارك في السينمات.

 

عمل فني جديد لمحمد رمضان

واستغل محمد رمضان تواجده في أمريكا وقام بتصوير أغنية جديدة هناك في شوارع أمريكا المختلفة.

 ونشر رمضان مجموعة من الفيديوهات الخاصة بتصوير الأغنية وعلق عليها قائلا: لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي.. ثقة في الله نجاح. 

وكشفت الفيديوهات التي نشرها محمد رمضان أنه قام بتصوير مشاهد عديدة في شوارع أمريكا وتعتبر هذه الأغنية مفاجأة لجمهوره.

جولة محمد رمضان

 وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة  بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الاخير بولاية نيو جيرسي.

 

أحدث أفلام محمد رمضان 

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

 

فيلم هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

 

أبطال فيلم هارلي 

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.
 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان ع الزيرو عيد الأضحى المبارك

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