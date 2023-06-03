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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفتى الجمهورية يكشف أفعالا جزاؤها أفضل من حج النافلة.. محمد الباز: عشنا معاناة مع العاصفة الترابية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.. 

هل يجوز استيراد أضاحي من الخارج مخالفة للشروط؟.. المفتي يرد
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أحكام وموعد ذبح الأضحية، وطريقة الذبح في المجازر، واستيراد أضاحي من الخارج. وغيرهم ما يتعلق بأحكام الأضاحي.
 

هل الذكاء الاصطناعي يستطيع تطوير نفسه.. فاروق الباز يعلق
أكد الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا و الفضاء، أن الذكاء الاصطناعي، لا يمكن تطوير نفسه بنفسه، ولكن تطويره يكون من خلال الإنسان.
 

هل يجوز لأكثر من مسلم الاشتراك فى "خروف واحد" كأضحية.. المفتى يجب
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة وجوب التكليف
 

مفتى الجمهورية يكشف أفعالا جزاؤها أفضل من حج النافلة .. فيديو
قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية إنَّ الحج واجب على مَن توافرت فيه شروط الاستطاعة.
 

ضياء رشوان: نجاح الحوار الوطني هزيمة ساحقة للجماعات الإرهابية.. فيديو
وجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني رسالة قوية، للجماعات الإرهابية، قائلا إن “هؤلاء الذين لا شئ في مصر سوى السواد وليس لديهم سوى النعيق كالبوم والغربان، ولحسن الحظ أنهم يم يجدوا ما يقولوه على الحوار الوطني.
 

ليس واجبا.. شوقي علام: لا يجوز الاقتراض لأداء حج النافلة
كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية حكم الإقتراض لحج النافلة وصحة الحج. 
 

دمك خفيف.. أحمد فهمي يغازل ياسمين عز على الهواء
حلت فرقة واما أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن بداية اشتراكهم في تقديم الأعمال الفنية.
 

القرض صحيح.. شوقى علام: لا مانع من الحج بالتقسيط
كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية حكم الحج بالتقسيط، معقبا:" من توفرت له القدرة المالية للحج فعليه أن يفعل".
 

مشاكل فى القلب.. موافي: 3 أسباب تساعد على تورم القدمين.. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب تورم القدمين، وطرق الوقاية منها.
 

محتاجة تحذير قبلها بكتير| محمد الباز : عشنا معاناة مع العاصفة الترابية
أكد الإعلامي محمد الباز، أنه كان هناك معاناة أمس نتيجة الأحوال الجوية السيئة، مشيرا إلى أن ما حدث قد يكون نتيجة التغيرات المناخية التي ضربت العالم.
 

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