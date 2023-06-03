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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة مصرية في ألمانيا تتوصل لأسباب عدم استجابة مرضى السرطان للعلاج.. تفاصيل

الدكتورة نورهان
الدكتورة نورهان حسن باحثة في المستشفى الجامعي بمدينة كولون

قالت الدكتورة نورهان حسن باحثة في المستشفى الجامعي بمدينة كولون الألمانية، أن البحث التي حصلت بسببه على الجائزة استطاعوا فيه التوصل الى سبب من الأسباب التي تقلل كفاءة العلاج الإشعاعي في نوع من أنواع سرطان الثدي.

 

وتابعت نورهان حسن خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا النوع لا ينفع معه العلاج الهرموني وهذا أشد أنواع السرطانات شراسة وفقط يستجيب للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي وأنها كانت تعمل على العلاج الإشعاعي واستطاعت التوصل إلى الأسباب الجينية التي تؤدي إلى تقليل كفاءة العلاج.

 

 التوصل إلى أهم الأسباب التي تؤثر على العلاج

 

وأضافت أنها استطاعت التوصل إلى واحد من أهم الأسباب التي تؤثر على العلاج بشكل سلبي وجاري التوصل إلى طريقة علاج عالية الكفاءة يتم جمعها مع العلاج الإشعاعي للتحسين من تأثير العلاج الإشعاعي على المرضى.

سرطان الثدي الدكتورة نورهان حسن مدينة كولون الألمانية أحمد فايق العلاج الإشعاعي

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