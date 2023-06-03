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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. 9 آلاف و38 طالباً يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

امتحانات
امتحانات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات لبدء ماراثون الثانوية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 34 لجنة، لاستقبال 9 آلاف 38 طالباً وطالبة بالثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف 518 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي، "3 آلاف و 665 طالباً، و 1853 طالبة.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلاب القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، منهم 2000 طالب بالقسم العلمي، و1520 طالبة، وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم، وسيكون هناك تواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.


ومن جانبه، قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، تنطلق الامتحانات صباح اليوم، السبت، لطلاب القسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، مؤكداً بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان.

 

وتابع تم التأكد على تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية لأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.


وأضاف شهاوي، كما أن دور المتابعة سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم للقيادات للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، مؤكداً بأن أبناءنا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

 

واختتم تصريحاته قائلاً إنه وجه رؤساء اللجان بتوجيه الأعضاء بتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مع التشديد على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

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