أمير كرارة برفقة أولاده على إنستجرام.. شاهد

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهر أمير كرارة برفقة أولاده بصورة عفوية مما نالت على إعجاب متابعيه.









نفى النجم أمير كرارة، وجود مشاكل بينه وبين الفنان محمد رمضان، قائلا: "عمري ما حصلت لي مشكلة مع محمدرمضان وبحبه جدا، وهو عمل معايا موقف؛ خلاني أحبه أكثر من الأول، وكان مع ابني سليم، واللي بيعمل حاجة كويسة مع ابني سليم؛ بشيله فوق راسي".

وكشف النجم أمير كرارة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عنالموقف الذي حدث بين النجم محمد رمضان وابنه سليم، قائلا: "السنة اللي فاتت سليم ابني راح لمحمد رمضان بيته فىالساحل وراح عند الحارس بره وقاله انه سليم امير كرارة وبلغ محمد رمضان، والحارس قال لمحمد رمضان واستقبله بشكلممتاز، وسليم كان راجع مبسوط جدا، وكنت مبسوط من رد فعله".

ورد الفنان أمير كرارة، عن رأيه في تفضيل العمل مع أحمد مكي او عمرو سعد أو كريم عبد العزيز، قائلا: "بحب احمد مكيجدا وعمرو سعد جدا، ولكن لو أي حد قاعد مكاني هيختار يشتغل مع كريم عبد العزيز".