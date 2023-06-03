منير الوسيمي : شيرين وأنغام هما صوت مصر ..عمرو دياب يقدم أغاني استهلاكية .. ويعترف: كنت هرمي نفسي في البحر

حل الموسيقار الكبير منير الوسيمي ضيفا مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامجها "بالخط العريض"، المذاع على شاشة "الحياة"، وتحدث عن شرين عبد الوهاب، وأنغام، وتفكيره في الانتحار، ونقابة المهن الموسيقية، والفنان عمرو دياب.

شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

أكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهي تعتمد علي توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف علي موهبتها.

وقال الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة شيرين عبد الوهاب تحتاج أن تسيطر علي تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف علي موهبتها الثقيلة فأنا ألقبها بأم كلثوم صوت الشرق.

وأجاب الموسيقار القدير عن سؤال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا حول من هو صوت مصر الآن، شيرين عبدالوهاب أم أنغام؟، ليجيب قائلا: "أري من وجهة نظري الشخصية أن شيرين وأنغام هما صوت مصر ".



فترة تولي هاني شاكر نقابة الموسيقيين



كشف الموسيقار منير الوسيمي أن الفنان هاني شاكر أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناه الحياة أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.



كما كشف الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.



كنت هرمي نفسي في البحر



قال الموسيقار القدير منير الوسيمي، إنه فكر في قتل نفسه من قبل، أثناء فترة شبابه.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا.



وأوضح الوسيمي: درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.

وأكمل: يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق.



بكيت بسبب موقف مع حسين الجسمي

أكد الموسيقار منير الوسيمي أنه لا يوجد أي خلافات مع نقيب الموسيقيين الحالي مصطفي كامل وأن كل ما ينشر ليس له أساس من الصحة وأن انتقادي الوحيد عندما ظهر في أحد البرامج المقالب التي تعرض خلال شهر رمضان وتعرض للاستهزاء وكان تعليقي الوحيد أنه يمثل مصر وقدوة للموسيقيين.

تابع خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضي منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

وعلق الوسيمي خلال اللقاء عن الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين بانه كل هدفه الاهتمام "بالغلابة " لان ليس كل الموسيقيين مثل هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي فهناك بعضهم لا يملكون القوت اليومي حيث أنني كنت أوزع عليهم :" بطاطين " و " لحمة ".



أضاف أثناء فترة وجودي كنقيب أصدرت بيان صريح وهو أن هدفي مكافحة الفساد والدفاع عن الحق وبالفعل تم تحويل بعض أعضاء النقابة الي مباحث الأموال العامة نظرا للفساد الذي كانت تشهده في هذه الفترة.

وأوضح الوسيمي: كنت أتمني أن أتعاون مع الفنان حسين الجسمي خلال عمل فني ، فانا أعشق صوته ولكن هناك موقف لا أستطيع أن أنساه لدرجة أنني بكيت بسببه، فعندما كنت نقيبا للموسيقيين اعتذر الجسمي عن حفل غنائي دون سابق إنذار، وكان لابد أن اتخذ موقف نقابي حاسم، وكنت أشعر بالغضب بسبب هذا الموقف علي الرغم من حبي له إلا أنني انزعجت ولكن بعد مرور وقت اكتشفت أنه كان مريضا، ولم أكن أعلم.

أغاني عمرو دياب مستهلكة

قال الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن الميجا ستار عمرو دياب يقدم أغاني استهلاكية مناسبة للعصر الحالي مثلها مثل وجبة "الهامبرجر"، وعليه أن يراجع نفسه بعكس الكينج محمد منير الذي يقدم أغاني مستمرة وتناسب جميع الأجيال حيث أنه استطاع أن يحافظ على التراث المصري المعروف.



وأضاف الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: "أنا لم أتعامل مع عمرو دياب في أي عمل فني على عكس مع محمد منير حيث تعاملت معه في أكثر من عمل فني.

وكشف الوسيمي تفاصيل جديدة خلال اللقاء عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات.



وبيَّن الوسيمي الفارق بين نقابة الموسيقيين في عهد مصطفى كامل، وفترة الفنان هاني شاكر، كما رد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.



اقنعت يحيى الفخراني بالغناء

كشف الموسيقار منير الوسيمي عن كواليس أول لقاء جمعه مع الفنانة الكبيرة شريهان وهي كانت عن طريق المخرج الكبير جمال عبد الحميد قائلا : "جاء لي جمال عبد الحميد إلى الاستديو وبرفقته الفنانة شريهان وكان عمرها لا يتعدى ال 16 عاما وطلب منها الغناء أمامي وكان رأيي في هذه اللحظة أنها موهوبة وبالفعل طلب مني أن أقوم بتدريبها ومن هنا بدأ التعاون الفني الذي أثمر نجاحات متتالية.



وتابع منير الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناه الحياة بأنه تعاون مع الفنانة هالة فؤاد وصابرين وشيرين ولكن لم يتعامل مع نيللي إلا في مسلسل الدوامة.

وأضاف الوسيمي خلال اللقاء أن الفنان يحيى الفخراني رفض أن يغني في الفوازير لأنه لا يتقن هذه الموهبة ولكن بمجرد جلوسي معه أقنعته بأنه يتمتع بموهبة كبيرة، تتمثل في الاستماع الجيد لأن أذنه موسيقية وأن ما نقدمه ضمن أحداث العمل تمثيل عن طريق الغناء وبالفعل وافق وكانت من أنجح أعماله الفنية.



وكشف الوسيمي عن أول لقاء مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب قائلا : "حققت نجاحات كبيرة مع مجموعة من الفنانين الشباب أبرزهم محمد الحلو ومحمد منير وحسن الأسمر وعمر فتحي وفاطمة عيد، لدرجة أن شركات الإنتاج كانت أرباحها 100% ومن هنا تم السيطرة علي السوق، فطلب محمد عبد الوهاب من عبد الرحمن الأبنودي ومحمد حمزة أن يقابلني وبالفعل ذهبت الي مبني الإذاعة والتليفزيون وعرض علي أن أتولي المستشار الموسيقي لشركة الإنتاج وأن يتم احتكار مجهودي وأن أكتفي بالعمل معه فقط، مقابل شيك على بياض ولكني رفضت.

نجاح أغنية اضحك يا أبو علي



قال الموسيقار الكبير منير الوسيمي إنه فوجئ بنجاح أغنية "اضحك يا أبو علي" للفنان الراحل سمير صبري حيث لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته.



وأضاف الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة أن الفنان سمير صبري كان إنسانا طيبا ويفعل خيرا كثيرا موضحا أن رباعيات صلاح جاهين التي قام بتلحينها حازت على أفضل عمل موسيقي في مصر عام 1978.



وكشف الوسيمي خلال اللقاء أنه ترك هندسة الإسكندرية وقام بدراسة الموسيقي كما أنه حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ولكنه لم يعمل في السياسة أو الاقتصاد وتفرع للمزيكا مشيراً إلى أنه بدأ حياته بالعزف على آلة الكونشرتو كما أنه قدم موسيقي فرعونية من السلم الخماسي جنوب ألمانيا.



وقال الوسيمي : إن أغنية حلويات للفنان حسن الأسمر جاءت بالصدفة وأن على الحجار ومحمد الحلو "معلمين" غناء.