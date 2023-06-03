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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد رمضان يكشف عن صداقته بـ صلاح .. تفاصيل حفل زفاف ميرنا نور الدين

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

 

أشعلت الراقصة أوكسانا حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين والذي يقام حاليا في الشيخ زايد.

 

محمد رمضان: نجيب ساويرس أبرز أصدقائي.. وأتكلم مع محمد صلاح على طول

 

حل الفنان محمد رمضان ضيف على برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش ، والمذاع على قناة الشرق الاخبارية ، حيث كشف العديد من التفاصيل .

وقال محمد رمضان: معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، تاجر حديد ومقاول، وأتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس أخوته وكذلك المهندس محمود الجمال، والذي أقوم بزيارته من حين لأخر

 

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

 

احتفلت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، مساء أمس، بحفلها زفافها وسط حضور كبير من أهل الفن، أبرزهم على ربيع، فريال يوسف، أحمد زاهر وابنته ليلي، وصلاح عبد الله، أحمد السبكي، أحمد الشامي، المخرج مرقص عادل، بسمة بوسيل. 

واحيا الحفل كل من الفنان رامي صبري، والراقصة أوكسانا، التى أشعلت حفل الزفاف بعدد من الراقصات.

مي فاروق: عمرو مصطفي شخص جرئ.. والمستمع يشتاق لهذه الأغاني

أكدت الفنانة مي فاروق انها تتمني تقديم تجارب مثل أغنية “ أفتكرلك اية ” ، التى تعاونت فيها مع الفنان عمرو مصطفي ، ولكن بشكل صحيح . 

وتابعت مي فاروق فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أتمني ان يحدث ذلك ، ولكن بشكل صحيح ، فعمرو مصطفي شخص جريء كونه يقدم هذا النوع المميز من الأغاني في ظل انتشار كليبات وأغاني المهرجانات .

 

يعرض بالسينمات حاليا .. تعرف على موعد طرح هارلي على المنصات

اعلنت منصة stars play  عن موعد طرح فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ، رغم عرضه فى دور العرض السينمائية حتي الأن . 

ومن المقرر عرض فيلم هارلي يوم 10 يونيو على المنصة ، رغم ان العمل مازال حتي الأن ينافس على شباك التذاكر المصرية .

 

الراقصة اوكسانا الفنانة ميرنا نور الدين الفنان محمد رمضان الفنان رامي صبري الفنان عمرو مصطفى المهندس نجيب ساويرس الفنانة مى فاروق

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