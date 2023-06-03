أخبار الفن| محمد رمضان يكشف عن صداقته بـ صلاح .. تفاصيل حفل زفاف ميرنا نور الدين

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أشعلت الراقصة أوكسانا حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين والذي يقام حاليا في الشيخ زايد.

حل الفنان محمد رمضان ضيف على برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش ، والمذاع على قناة الشرق الاخبارية ، حيث كشف العديد من التفاصيل .

وقال محمد رمضان: معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، تاجر حديد ومقاول، وأتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس أخوته وكذلك المهندس محمود الجمال، والذي أقوم بزيارته من حين لأخر

احتفلت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، مساء أمس، بحفلها زفافها وسط حضور كبير من أهل الفن، أبرزهم على ربيع، فريال يوسف، أحمد زاهر وابنته ليلي، وصلاح عبد الله، أحمد السبكي، أحمد الشامي، المخرج مرقص عادل، بسمة بوسيل.

واحيا الحفل كل من الفنان رامي صبري، والراقصة أوكسانا، التى أشعلت حفل الزفاف بعدد من الراقصات.

أكدت الفنانة مي فاروق انها تتمني تقديم تجارب مثل أغنية “ أفتكرلك اية ” ، التى تعاونت فيها مع الفنان عمرو مصطفي ، ولكن بشكل صحيح .

وتابعت مي فاروق فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أتمني ان يحدث ذلك ، ولكن بشكل صحيح ، فعمرو مصطفي شخص جريء كونه يقدم هذا النوع المميز من الأغاني في ظل انتشار كليبات وأغاني المهرجانات .

اعلنت منصة stars play عن موعد طرح فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ، رغم عرضه فى دور العرض السينمائية حتي الأن .

ومن المقرر عرض فيلم هارلي يوم 10 يونيو على المنصة ، رغم ان العمل مازال حتي الأن ينافس على شباك التذاكر المصرية .