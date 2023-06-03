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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

جمعية مصر الجديدة تفتتح أول معرض للفن التشكيلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

يفتتح الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين القادم 5 يونيو، معرضًا للفن التشكيلى يضم حوالى 25 لوحة فنية بعنوان “لا للنفايات البلاستيكية”، تمت صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، وهي المرة الأولى الذي تدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي مثل برامج  fotor وcanva وpicso  وpisart.

 

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة، إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، وهو يعد أول معرض فني تشكيلي باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم الفنان أحمد بيرو في لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمي للبيئة، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي في اليوم العالمي بحظر إنتاج واستخدام البلاستيك.

وأعلن حلمى أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض الفنان الكبير أحمد بيرو بأعماله الفنية،  بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها، حيث قام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من أغطية القنينة والأكياس البلاستيك وألعاب بلاستيك وإعادة صياغتها داخل أعمال فنية تحث على الاهتمام بالبيئة داخل إطار عمل فني، وفتح حوار بناء حول التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام  تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.

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ويصادف عام 2023 الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمي للبيئة إحدى أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.

ويشارك عشرات الملايين من الأشخاص جنباً إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية، وهذا العام نسلط الضوء على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية.

جمعية مصر الجديدة أكياس البلاستيك الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا الحديثة الدكتور نبيل حلمي الفن التشكيلي

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