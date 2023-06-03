وصف شريف منير بـ "المزيكاتى".. حماقى يتألق في حفل كامل العدد بجدة

أحيا الميجا ستار محمد حماقي مساء أمس الجمعه حفله الغنائي بمدينة جدة السعودية والذى تم تصنيفه الأضخم جماهيريا حيث تخطى الحضور من مختلف الجنسيات العربية الطاقة الاستيعابية للمسرح.



واشعل حماقي الحفل كعادته بوصلات متتالية الغناء من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



وحرص حماقى على استقبال الفنان شريف منير بجواره على خشبة المسرح الذى حرص حماقي على استقباله على المسرح قائلا: "إحنا كسبنا شريف منير في مجال التمثيل نجم كبير جدا، مكانش ينفع متبقاش موجود في حياتنا، بس خسرناه في المزيكا ، شريف مزيكاتي كبير أوي ودرامر جامد جدا، ولازم يلعب معانا أغنية".

ومن جانبه، أعرب شريف منير عن سعادته قائلا: "شرف عظيم أبقى واقف مع حماقي لإنه فنان محبوب وجميل وملتزم وأخلاقه عالية، وأحب أنتهز الفرصة وأوجه حب وامتنان وتقدير لسمو الأمير محمد بن سلمان على التطور الكبير اللي عمله في المملكة".

وكان حماقى قد تصدر مؤشرات اليحث والسوشيال ميديا ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حيث كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية و الحياتيه.

وتربع حماقي طوال عام 2022 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .



كما تتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .

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