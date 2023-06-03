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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربات جوية جديدة بالطائرات المسيرة تستهدف "مواقع للمهربين" غربي ليبيا

غارات ليبية
غارات ليبية

عرضت قناة سكاي نيوز الإخبارية تقريرا أفاد أن الضربات الجويه نفذتها حكومة الوفاق الوطنية وإستهدفت مواقع في مدينة زوارا على الحدود مع تونس على بعد 123 كيلو متر من العاصمة اليبية طرابلس.

وأضاف التقرير أن  حكومة عبد الحميد دبيبه صرحت بأن هذه المدينة باتت نقطة اساسيه لإنطلاق المهاجرين نحو الضفه الشماليه للمتوسط؛ كما وصرحت وزارة الدفاع في حكومة دبيبه ان الأهداف المحددة في المرحلة الأولى للعملية تحققت من خلال تدمير مخازن وقوارب تابعة لتجار المخدرات والعاملين في مجال التهريب.

وتابع التقرير أن منذ اسبوع اطلقت حكومة قوات الوحدة عملية واسعة ضمن ما تصفهم بعصابات تهريب البشر والوقود والمخدرات وطالت العملية حتى الآن مدن ومناطق الزاويه وزوارا والعجيلات.

وأكد التقرير أن عبد الحميد دبيبه في حديث له توعد  لتوصيل العمليات لتشمل القبض على كل المطلوبين في تلميح لتنفيذ عمليه برية ولاقت هذه العمليات انتقادات واسعه من مناهضي دبيبه وحكومته واتهموه بإستغلال هذه العمليات لغاية سياسية

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