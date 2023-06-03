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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارق العمر 54 عاما.. نجم شهير يشكك فى أبوته

ال باتشينو ونور الفلاح
ال باتشينو ونور الفلاح

حالة من الجدل الواسع أثارها النجم العالمى ال باتشينو بعد إعلان خبر انتظاره مولودا جديدا من صديقته الكويتية نور الفلاح خاصة انه يبلغ من العمر 83 عاما وهو الامر الذى أدهش كثير من جمهوره. 

والمثير فى الأمر أن ال باتشينو رغم إعلان هذا الخبر الا انه كان يشكك فى هذا الحمل ودخل مع نور الفلاح فى حالة من الجدل حيث طلب منها إجراء تحاليل “dna” حتى يتأكد من أن الطفلة التى تحملها نور الفلاح ابنته الرابعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع tmz. 

ويخضعت نور الفلاح الى التحاليل اللازمة بناء على طلب ال باتشينو وأظهرت نتيجة التحاليل ان الطلفة التى تحملها ابنته. 

وكان آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عاما، قال أنه ينتظر مولوده من زوجته البالغة من العمر 29 عاما، أى أنه يكبرها بـ 54 عاما.

ومن المعروف أن آل باتشينو لديع ثلاثة ابناء من علاقات دون زواجـ حيث لم يكن يتزوج من قبل ورزق بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، حيث أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت عام 1988.

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أما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأمريكية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسميًا عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عامًا.

آل باتشينو

قدم آل باتشينو عديد من الأعمال الفنية الناجحة منها فيلم The Merchant of Venice أو "تاجر البندقية"  من إخراج مايكل رادفورد، وبطولة جوزيف فينس وجيرمي ايرونز ولين كولينز.

فيلم "تاجر البندقية"  تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي في القرن السادس عشر مأخوذ عن عن رواية الكاتب الشهير وليام شكسبير (تاجر البندقية)، وهو إنتاج إنجليزي إيطالي مشترك، تم تصويره بمدينة البندقية بايطاليا.

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