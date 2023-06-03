خالفت التوقعات.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم، السبت 3 يونيو 2023، مؤكدا أنها بداية انفراجة فى الاجواء ، وانخفاض في درجات الحرارة ما بين 5-7 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد (حتى المنيا جنوباً).

المنخفض الحار

وقال "فهيم"، في تصريحات له، إن هناك استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق الصعيد (من أسيوط وحتى أسوان والوادي الجديد) ، مع استمرار النشاط المتقطع للرياح على الوجه البحري لكن بدون أن يحمل رمالا أو أتربة.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن كامل في الأحوال الجوية وانخفاض كبير وملحوظ في درجة الحرارة يصل إلى 7 درجات، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى، اليوم السبت 3 يونيو، على القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة مئوية.

أبرز الظواهر

من جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، في تصريحات تليفزيونية، إنه متوقع اليوم تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط؛ والتي تعمل على خفض درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تسود اليوم أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “أما فترات الليل، فتسود أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء”، منوهة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء؛ والتي قد تكون رعدية.





درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 34 22

دمنهور 33 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 21

دمياط 33 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 26 20

رفح 27 20

رأس سدر 37 26

نخل 38 18

كاترين 30 14

الطور 39 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 19

سيوة 33 23

رأس غارب 37 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 25

حلايب 35 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25