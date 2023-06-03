مختار غباشي: زيارة كريمات الرؤساء تكون عادة اجتماعية.. فيديو

قال الدكتور مختار غباشي ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارات كريمات الرؤساء للدول الأخرى تكون زيارات اجتماعية، مشيرا إلى أن زيارة جيل بايدن للقاهرة تأكيد لخصوصية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن زيارة كريمات الرؤساء عادة ما تضم رموز دينية، وشخصيات شبابية، ومراكز خدمة اجتماعية، وحركات مدنية.

وأشار إلى أن هذه الزيارات لا تقل أهمية عن زيارة رؤساء الدول، متابعا: "زيارة مقدرة وتضيف لعمق العلاقات المصرية الأمريكية زخما كبيرا".

وحرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم، السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها الحالية لمصر وأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول.

واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.



