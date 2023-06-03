اتحاد الجزائر يستدرج يانج أفريكانز لحسم لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

يستضيف فريق اتحاد الجزائر نظيره يانج أفريكانز التنزاني، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب 5 جويلية 1962، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان اتحاد الجزائر تغلب على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب على الملعب الوطني مكابا، في تنزانيا.



ويكفى اتحاد الجزائر التعادل في مباراة اليوم لحسم لقب الكونفدرالية الإفريقية، كما سيتوج بطلا أيضا حال الخسارة بهدف نظيف، بسبب أفضلية تسجيل هدفين خارج الأرض.



ولم بسبق لاتحاد الجزائر أو يانج أفريكانز التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن نادي نهضة بركان المغربي هو حامل النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية.