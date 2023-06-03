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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 33 ألف سائح خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت التقارير الصحفية أن مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين في البحر الأحمر استقبلا 33 ألف سائح خلال فترة 24 ساعة، حيث وصلوا على متن 182 رحلة طيران قادمة من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

 

تم استقبال 31 رحلة طيران في مطار مرسى علم خلال الأسبوع، حيث وصل على متنها 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة. وتتضمن هذه الرحلات 8 رحلات قادمة من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلتين من ألمانيا ورحلة من النمسا وأخرى من بلجيكا.

 

تم تنظيم جداول رحلات طيران أسبوعية تشمل وصول 120 رحلة من 11 دولة أوروبية. وتأتي أغلب هذه الرحلات من ألمانيا، ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، بالإضافة إلى وصول رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

 

تقوم السلطات المختصة في المطارات بتسهيل إجراءات الوافدين لضمان سلاسة وصولهم إلى فنادق مدينة مرسى علم والاستمتاع بإجازاتهم على سواحل البحر الأحمر. وتشهد الفنادق والقرى السياحية ارتفاعًا في الإشغالات نتيجة للحركة السياحية المتزايدة.

 

علاوة على ذلك، استقبل مطار الغردقة الدولي أول رحلة قادمة من أوزبكستان على متن طائرة تابعة لشركة My freighter، حيث وصل على متنها 171 سائحًا. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لجذب وجهات سياحية جديدة وتنشيط الحركة الجوية. تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب، مع تمنيات الفريق العامل بالمطار لهم بإقامة سعيدة وزيارات مستقبلية للغردقة. ومن المخطط أن تتم تشغيل 5 رحلات شهريًا لهذه الوجهة.

 

تعكس هذه الأرقام الزيادة في الحركة السياحية واستمرار انتعاش السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتبرز أهمية المطارات والمدن السياحية كوجهات رئيسية للسياح من مختلف الدول.

البحر الأحمر جهود وزارة الطيران المدني دولة أوروبية مطار مرسى علم مرسى علم الدولي مطار الغردقة الدولى

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