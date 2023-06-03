مسئول بوزارة الرياضة: مراكز شباب القاهرة فى صدارة المشهد الإعلامي

أشاد جمال مصرى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، بدور وسائل الإعلام التى نقلت واقع مشرف بمراكز شباب القاهرة من متابعات وجولات شاملة على مدار الساعة للدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

ووصف حزين ، مراكز الشباب بأنها جهود تستحق الإشادة على المستويات كافة فى ظل نشاط يومى ومتابعات لوسائل الإعلام، لكافة ألوان النشاط من أعمال تطوير وإنشاءات وافتتاحات وأعمال رفع كفاءة عالية بمعايير العلم والمواصفات القياسية.

يأتي ذلك برعاية الوزير د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مراكز شباب القاهرة عنوان مشرف فى ظل ماتقدمة الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة من دعم ورعاية غير مسبوقة عبر تاريخ الدولة المصرية فى عيد الإعلاميين.

وأوضح المصري ، أن هناك جولات مكوكية بمركز شباب القاهرة ،بدعم وحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ القاهرة والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة واصفا أن القاهرة أصبحت فى صدارة المشهد الاعلامى.

وأشار إلي أن اليوم نشهد نشاط منوع ليؤكد رسالة تميز ومواهب لأبناء مراكز الشباب فى عيد الإعلاميين حيث تتابع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحف والإذاعة المصرية لنشاط مكثف للإبداع الفنى الذى يعد أحد الوان الثقافة للشعوب في مركز شباب منشية التحرير أحد مراكز الشباب بالعاصمة القاهرة بمنطقة شباب عين شمس.

واستكمل قائلا : يضم المركز أحد أكبر المبانى الشاملة من اكبر قاعة عرض مسرحى ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة تسهم في تقديم مشهد يليق بإسم العاصمة ومراكز الشباب المصرية بجهود مشرفة تستحق الإشادة لأسرة مجلس الإدارة برئاسة خالد كامل رئيس مجلس الإدارة وأسرة أعضاء المجلس بالمركز يزخر المركز بالعديد من ألوان النشاط المختلفة وملاعب متعددة للسلة والقدم وأنشطة الدفاع عن النفس الكاراتيه والكونغ فو وأنشطة فنية ومسرح وكورال ذوى الهمم والقدرات الذين حققوا نجاحات عالمية غير مسبوقة وأكاديمية كرة القدم للناشئين وصالة للياقة البدنية أندية المرأة والفتاة وأنشطة الكشافة على مستوى عالى مميز ومشرف.

وأكد أن مراكز الشباب لها دور مجتمعى مشرف يتكامل دورها مع كافة مؤسسات المجتمع من أجل وطن غالى يستحق الإشادة قائلا : أن هناك برلمان للطلائع والشباب للتثقيف السياسى بفكر مستنير وقاعة كبرى مجهزة بالأجهزة كنادى لتكنولوجيا المعلومات وقريبا مشهد جديد.

ولفت إلى أن هناك دعوة مستمرة من د. سيد حُزين وكيل الوزارة للجميع للإنضمام إلى مراكز الشباب بالقاهرة التى تشهد أكبر طفرة تنموية وتطوير وإنشاءات ورفع كفاءة وإنشاءات شاملة لم تشهدها مصر عبر تاريخها مصر الجديدة عنوان للعالم شبابية رياضية عالمية.