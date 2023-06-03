ضبط 31 قطعة سلاح في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (31) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (12 بندقية آلية –9 بنادق خرطوش - فرد محلى - طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهما " لـ 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (406) أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .