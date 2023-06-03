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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 15 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج

صدى البلد

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (المنشأة - العسيرات) .

أسفرت جهودها عن ضبط (15) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (11متهم).

كما تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (متهمان) و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (177) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .

الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المواد المخدرة امن سوهاج بنادق آلية

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