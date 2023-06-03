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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. وكيل التعليم بالغربية يباشر امتحانات الدور الأول بلجان للدبلومات الفنية| صور

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 في يومها السادس، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددها 33920 طالبا وطالبة الامتحان التحريري  في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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كما صرح وكيل التعليم بالغربية بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

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التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الامتحان التحريري الأستاذ الدكتور الإدارات التعليمية ارة التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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