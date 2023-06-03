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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان كثير من التفاصيل عن حياته الشخصية وعلاقته بأشقائه ووالديه كما تطرق فى الحديث إلى حياته العملية وطموحاته وكيف تحدى الصعاب فى بداية طريقه المهنى. 

وقال محمد رمضان فى برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش" عبر قناة "الشرق للأخبار" : انا سعيد جدا برحلتى الفنية التى وصلت اليها ومررت بها حيث بدأت من ضواحى الجيزة وهذه المنطقة شكلت وجدان وتفكيرى وثقافتى انا وأشقائى فضلا عن تأثرى الشديد بوالدى. 

واضاف محمد رمضان : "والدى رجل مثقف كان يقرأ الجرائد بشكل يومي، واتولدت فيه مكان 8 بيوت في المربع السكني وحوالينا زراعة، كانت منطقة ريفية بنسبة 70% وشعبية 30%.

شاهد الفيديو هنا 

واوضح محمد رمضان : كان أقصى طموحي إني أكون ممثل والمخرج يقول لي برافو عليك وزملائي يقولوا لي أدائك كويس فحصل لي حالة تشرس، وتحول الطموح البسيط بسبب بعض العوامل اللي قابلتها في مهنتي من إحباطات وعقبات وحروب على الممثل الصغير اللي عاوز يعمل مشهدين حلوين ويمشي.

واشار محمد رمضان : كانت الأهرامات وحلم الوصول اليها طموح كبير بالنسبة لى وكنت وقتها فى عمر صغير كنت ثانية إعدادى وقررت فى يوم الذهاب الى الاهرامات بدلا من الذهاب الى مدرستى ولكن تعرضت الى صعوبات كثيرة ولم اصل الى الأهرامات ووالدتى ذهبت الى المدرسة لتسأل عنى وعندما عدت الى المنزل بعد المغرب تقريبا والدتى قررت تضربنى “علقة ساخنة” وظل هذا اليوم عالقا فى ذهنى". 

محمد رمضان ومحمد صلاح 

وقال محمد رمضان: معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، تاجر حديد ومقاول، وأتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس أخوته وكذلك المهندس محمود الجمال، والذي أقوم بزيارته من حين لأخر .

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وأضاف محمد رمضان قائلاً : محمد صلاح صديقي جدا يمكن الناس متعرفش دا لكن أصحاب وبنتكلم على طول وعاملين فولو لبعض على انستجرام من قبل ما ندخل كأس العالم".

وتابع محمد رمضان : " محمد صلاح ألهم شباب كتير جدا أن متترددش في قراراتك وتشوف مستقبلك، هو شخص عارف عايز إيه، دا مثال كبير للشباب العربي مش المصري بس، لأن التردد بيضيع عمر، وإزاي ناخد قرار سليم في وقت سريع، أنك تاخد قرار بسرعة وصح".

محمد رمضان 

وكان أخر اعمال الفنان محمد رمضان هو فيلم هارلي ، والذى شاركه فى البطولة عدد من الفنانين ابرزهم محمود حميده ومي كساب وأحمد داش ومي عمر ، وعرض ضمن الاعمال السينمائية التى عرضت فى موسم الفطر المبارك

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

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