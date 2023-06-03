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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تعلن المشاريع الفائزة بالكرنفال الابتكاري

المهرجان الابتكاري
المهرجان الابتكاري لكليات جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، خلال انعقاد مجلس الجامعة، عن المشروعات الفائزة بالثلاث مراكز الأولى بالكرنفال الابتكاري، الذي نظمه المركز الوطني للابتكار وريادة الاعمال تحت شعار "بالإبداع والابتكار تحيا مصر"، والذي تنافست فيه كليات الجامعة وفق معايير ثابته للتقييم وموحدة لكل مجالات التسابق؛ تفاضل بين أفضل المشاريع الابتكارية الجديدة وغير المسبوقة، والمنفذة علي أرض الواقع كتجربة أولية وعلاقتها بخدمة المجتمع، وحصولها علي جوائز وتمويل خارجي، أو تم نشرها في مجلات عملية مرموقة، وذلك علي فئتين للباحثين والطلاب، وتنوعت ما بين مجالات هندسية وطبية وبرمجة وتطبيقات ومجال العلوم والزراعة والتعليمي والفنون.

 

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وجاءت نتائج المنافسات "فئة الطلاب" كالتالي: فوز كلية الهندسة بالمركز الأول والثاني بمشروعي "إدارة محرك الديزل المغذي بوقود الديزل الحيوي" و"إعادة تخطيط منطقة أبو هلال بالمنيا (تطوير عشوائيات)، وبالمركز الثالث فازت كلية الفنون الجميلة بمشروع "تصميم فندق 4 نجوم على كورنيش المنيا، وفي مجال البرمجيات والتطبيقات حصلت كلية الحاسبات على المركز الاول بمشروع "خالة العيال"، وجاءت التربية في المركز الثاني بمشروع " Smart Irrigation & Monitoring "، وفي المركز الثالث مشروع كلية الهندسة الذي جاء تحت عنوان"Bionic Hand".

 وفي مجال العلوم فازت بالمركز الاول كلية العلوم بمشروع "إعادة استخدام أدوية لعلاج الفيروس الخلوي"، وحصد المركز الثاني كلية العلوم بمشروع "استكشاف مادة نانونية صديقة للبيئة لتنقية الغاز الحيوي"، وفي المركز الثالث فازت كلية التربية بمشروع"Water Shortage-Stem"، وفي المجال الزراعي حققت كلية العلوم المركز الأول بمشروعها "الزراعة المائية"، وفي المجال الفني حققت كلية التربية الفنية المركز الأول بمشروع "بورتريه خزف"، والثاني بمشروع "طيور مرسمة"، وتبعتها في المركز الثالث كلية التربية النوعية بمشروع "إنتاج ملابس مناسبات".

وجاءت نتائج المشروعات بفئة "الباحثين" في المجال الهندسي بفوز مشروع "خط انتاج مشروبات واكلات مميكن" بالمركز الأول، د. أحمد محمد خليفة كلية الهندسة، وبالمركز الثاني فاز الباحث أحمد مصطفى عن مشروع "تصنيع الأجزاء الميكانيكية باستخدام الطابعة ثلاثية الابعاد"،  وفي المركز الثالث كلية الفنون بمشروع "مأذنة العصر المعاصر"، وفي المجال الطبي فازت كلية طب الاسنان بالمراكز الثلاث الأولى وذلك عن مشروع د. ياسر فتحي حسين "تصميم وتصنيع آلة خلع ضروس مبتكره"، و د. أحمد مجدي عن مشروعه "آلة لتركيب أقواس تقويم الاسنان"، ود. مصطفى محمد فتحي، عن مشروع "أسلوب مبتكر في قطع عظام الفك"، وفي مجال البرمجيات والتطبيقات فازت كلية التربية للطفولة المبكرة بالمركز الاول بمشروع "تطبيق موبايل لخفض بعض الإضرابات السلوكية لدى لطفال التوحد"، وبالمركز الثاني كلية التربية الرياضية بمشروعها "برنامج تحليل حركي ثلاثي الابعاد". د. عمرو سليمان محمد.

وفي مجال العلوم "فئة الباحثين"، حصدت كلية العلوم المركز الأول بمشروع "تطوير أجهزة وغرسات ولاصقات طبية باستخدام النانو" د. طارق بدير، والمركز الثاني كلية السياحة والفنادق عن مشروع الباحث فادي عصام "السجائر الصحية التقليدية"، وتلتها كلية التربية الفنية بمشروع "استخدام طينات محلية في التشكيل الخزفي"، د. قاسم محمد ربيع، وفي مجال الزراعة حققت كلية الزراعة المركز الأول بمشروعها " استنباط سلالة جديدة من القمح عالية الجودة" د. حسن محمد فؤاد، وفي المجال الفني حققت كلية التربية الفنية المركز الاول بمشروعها "إعادة تدوير مستهلكات السيارات في مشغولات فنية" د. محمد عيسي حسانين، وتلتها الفنون الجميلة بمشروع "إضافة البعد الثالث للنحت البارز للاستفادة منه في الهواء الطلق" د. جمال صدقي، وفي المركز الثالث كلية التربية الفنية بمشروع "حلي معدنية يدوية مبتكرة للباحثة إسلام عبد الرحمن.

قام بتحكيم مشاريع الكرنفال الابتكاري في مجالاته المختلفة د. حنا حبيب رملة الأستاذ المتفرغ وعميد كلية التربية الفنية الأسبق، ود. الحسين صديق سعد الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية العلوم، ود. حسن شعبان حسن الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، وبتنظيم وإشراف د. أمير ماهر طوبيا المنسق العام للمعرض الابتكاري بالمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا.

جامعة المنيا الإبداع والابتكار المركز الوطني برمجيات رئيس جامعة المنيا ريادة الاعمال لإبداع والابتكار مشروع كلية الهندسة

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