مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، بطلقات نارية في مشاجرة بأسلحة نارية بنجع أبو عديل التابع لمركز نقادة جنوب قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل التابع بمركز نقادة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نقاده المركزى.

تبين مصرع محمد حشمت ٢٣ عاماً ، و إصابة شاب آخر، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



