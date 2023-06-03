مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، بطلقات نارية في مشاجرة بأسلحة نارية بنجع أبو عديل التابع لمركز نقادة جنوب قنا .
تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل التابع بمركز نقادة.
دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نقاده المركزى.
تبين مصرع محمد حشمت ٢٣ عاماً ، و إصابة شاب آخر، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.
تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.