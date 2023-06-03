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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

الشاب المتوفي محمد
الشاب المتوفي محمد حشمت

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، بطلقات نارية في مشاجرة بأسلحة نارية بنجع أبو عديل التابع لمركز نقادة جنوب قنا .

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل التابع بمركز نقادة.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نقاده المركزى.

 

تبين مصرع محمد حشمت ٢٣ عاماً ، و إصابة شاب آخر، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

 

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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