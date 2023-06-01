أمن نجع حمادى يكشف هوية جثة الشاب الغارق فى نهر النيل

كشفت أجهزة الأمنية بـ نجع حمادى، شمال قنا، هوية الجثة مجهولة الهوية، التى عُثر عليها طافية بمياه نهر النيل.

تبين أن الجثة للشاب أحمد عشم، مقيم بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف أجهزة الأمن بـ نجع حمادى جهودها لكشف أسباب ملابسات الواقعة.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية لـ رجل فى العقد الثالث من العمر طافية فى مياه نهر النيل بنجع حمادى.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث نجع حمادي، إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.