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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلى بقنا

افتتاح مسجد الرشايدة
افتتاح مسجد الرشايدة بنجع حمادى

افتتح محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي التابعة لمركز نجع حمادى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، و النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

 

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استمع السكرتير العام المساعد والمصلين، إلى خطبة الجمعة، والتى تحدث فيها خطيب المسجد، عن " احترام الكبير " ، وتعرض فيها لبعض القصص والمواقف التي حدثت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، والتي أظهرت مدي احترامهم للكبير.

 

و أعرب أبوكريشة، عن سعادته البالغة بالمشاركة في افتتاح بيت من بيوت العبادة يُذكر فيها اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمناً دور وزارة الأوقاف فى افتتاح العديد من المساجد، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

 

و أكد وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، أن عمارة بيوت الله من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالي، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

 

يُذكر أن المسجد يقع على مساحة ١٧٣ متر ، وتم إحلاله وتجديده بتكلفة ٥٠٠ الف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تم تنفيذ اعمال دهانات لصحن المسجد و الواجهات و تركيب سيراميك لدورات المياه و بلاط لصحن المسجد و تغيير للسباكة و الكهرباء، وتم فرشه من قِبل وزارة الأوقاف.

 

افتتاح مسجد بنجع حمادى

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قنا نجع حمادى مسجد الرشايدة قرية الحلفاية احترام الكبير نشر الوسطية المساجد وزارة الأوقاف

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