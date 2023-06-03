في أول أيامها.. وكيل المعاهد الأزهرية يتفقد 10 لجان لامتحانات الثانوية بالبحيرة

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، والتي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي.

وزار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، خمس لجان بمدينة أبو حمص وهي :" بنين أبو حمص- بنين بلقطر الشرقية- بنين بسنتواي- بنين نصرالله- فتيات نصرالله"، كما تفقد خمس لجان بمدينة إيتاي البارود وهي: " بنين نكلا العنب- بنين إيتاي البارود- فتيات علية سمك- فتيات جزيرة نكلا العنب- فتيات إيتاي البارود. "

وحرص على تفقد برنامج توثيق الاختبارات الشفهية للثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيته لاختبار الطلاب، كما وجه فضيلته النصح والإرشاد للطلاب، مشددا على ضرورة مراعاة قراءة السؤال أكثر من مرة وتدبره حتى يستطيعون حله دون خطأ، كما قدم بعض التوجيهات لرؤساء اللجان ومساعديهم لمزيد من الانضباط باللجان.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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