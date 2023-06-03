إيمان جابر : عمري ما ضربت طالب.. والطبطبة بتحل كل المشاكل| فيديو

كشفت إيمان جابر ، مدرسة الدراسات الاجتماعية بطريقة الأغاني والتمثيل ، أن بدايتها على السوشيال ميديا كانت من خلال تصوير طالبة لها ، ولكنها لما تبدأ فورا بعدها بنشر أي عمل لها .

وأضاف ايمان جابر ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن طلابها هذا العام هم من قاموا بعمل حساب لها على " تيك توك " ، مردف : " نزلت فيديوهات في الترم الأول " .

وتابعت : عمري ما مديت ايدي على طالب أو زعقتله والطبطبة بتحل كل حاجة والطلاب أمانة بين ايديا .