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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احدهما يعمل حكما للكرة ..

الكويت.. ضبط شخصين يعملان في السمسرة والوساطة لشراء الأصوات

الكويت - علم
الكويت - علم

 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شخصين يعملان في السمسرة والوساطة لشراء الأصوات لصالح ثلاثة مرشحين في الدوائر الاولى والثانية والرابعة.


وذكرت الوزارة  الكويتية في بيان لها أنه تم كشف عن آلية عملهم ومخططهم الذي يتمثل في «عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وتم العثور على مبالغ نقدية وكشوفات خاصة بالناخبين وجاري احالتهم إلى النيابة العامة».

وكشفت مصادر لـ «القبس»، أن أحد الشخصين «حكم كرة حالي ويدير هذه الشبكة»، وضبطت بحوزته مبالغ مالية لقاء شراء الأصوات

وقد اعترف بأنه يعمل لمصلحة المرشحين الثلاثة.

‏وشددت وزارة الداخلية على أن جهود الإدارات المختصة مستمرة في التصدي وكشف جميع وسائل جرائم الإنتخاب وخاصة ظاهرة شراء الأصوات والعمل على فرض نزاهة الإنتخابات القادمة.

وأكدت الوزارة الكويتية  أنها عازمة على تطبيق القانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مطالبةً الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن اي معلومات تتعلق بشراء الأصوات واي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع التأكيد بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة

 

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