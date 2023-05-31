استنفار أمني كامل في الكويت لهذا السبب

نقلت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر أمنية أن رجال الأمن يتحرون عن وافد إثيوبي وصل إلى مطار الكويت وتبين أنه ممنوع من دخول البلاد، وتمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها.

وذكرت المصادر إن الوافد الاثيوبي وفور وصوله إلى البلاد على متن إحدى الطائرات وتوجه الى كاونتر الجوازات واستخدام البصمة، حيث تم اكتشاف انه كان مبعداً عن البلاد في وقت سابق وممنوع من الدخول، الأمر الذي استدعى إحالته إلى مباحث المطار الذين أحالوه بدورهم الى فندق المطار استعدادا لترحيله على متن إحدى الرحلات.

وأشارت المصادر الي أن الوافد أثناء مكوثه في فندق المطار، قام مغافلة رجال الامن وتوجه الى ساحة المطار وتسلق شبك المطار ودخل البلاد، لافتة إلى استنفار امني كامل والتنسيق مع المباحث والامن العام والنجدة للبحث عنه الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.

ونبهت المصادر إلى التحقيق والاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب ومعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة

