الكويت توقع اتفاقية مع إثيوبيا لاستقدام العمالة

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، وقع اتفاقية مع نظيره الإثيوبي، بهدف استقدام العمالة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن هذه الاتفاقية ستتيح توفير عمالة منزلية من إثيوبيا بعد حصولها على التدريب المناسب، مشيراً إلى أن 600 وكالة توظيف تعمل تحت إشراف الاتحاد الإثيوبي للعمالة المنزلية ستشارك في توفير العمالة للكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت إن الاتفاق مع الاتحاد الكويتي أكد ضرورة توفير الحماية العمالية الكاملة، والتنسيق مع الجانب الكويتي بهذا الشأن، وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وبين أن الاتفاقية جاءت «لتجنب الممارسات غير القانونية التي تمارسها بعض وكالات التوظيف بالمخالفة للبنود الواردة في الاتفاقية الم بين الاتحادين»، وجرى التأكيد على أهمية تدريب العمالة الجديدة الراغبة في العمل بالكويت.