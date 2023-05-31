عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت توقع اتفاقية مع إثيوبيا لاستقدام العمالة

إثيوبيا - علم
إثيوبيا - علم

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، وقع اتفاقية مع نظيره الإثيوبي، بهدف استقدام العمالة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن هذه الاتفاقية ستتيح توفير عمالة منزلية من إثيوبيا بعد حصولها على التدريب المناسب، مشيراً إلى أن 600 وكالة توظيف تعمل تحت إشراف الاتحاد الإثيوبي للعمالة المنزلية ستشارك في توفير العمالة للكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت إن الاتفاق مع الاتحاد الكويتي أكد ضرورة توفير الحماية العمالية الكاملة، والتنسيق مع الجانب الكويتي بهذا الشأن، وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وبين أن الاتفاقية جاءت «لتجنب الممارسات غير القانونية التي تمارسها بعض وكالات التوظيف بالمخالفة للبنود الواردة في الاتفاقية الم بين الاتحادين»، وجرى التأكيد على أهمية تدريب العمالة الجديدة الراغبة في العمل بالكويت.

 

حبس مواطن مصري 20 عاما وتغريمه مليون دينار بـ الكويت

بيان عاجل من الكويت بعد تخريب منزل السفير الأردني في السودان

العمالة المنزلية الكويت تدريب العمالة استقدام العمالة اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوما جديدة بهذه الأماكن.. إزاي تشتري؟

موضوعات متعلقة

الكويت.. وزارة الداخلية : استمرار وقف جميع التأشيرات للجالية الفلبينية

الكويت .. قرار عاجل بشأن العمالة المنزلية

ترشيحاتنا

الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ممثل التنسيقية يطالب بإقرار المجلس الأعلى للتعليم لـ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

الحكومة : التعاقد مع شركة تشيكية لتنفيذ عَمرة لـ280 جرار سكة حديد

أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي كلمة السر وقاطرة التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ