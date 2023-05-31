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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في حالة خطرة..

مصري يدخل العناية المركزة في الكويت وتحرك عاجل من الداخلية| تفاصيل

الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية

أفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية بأن رجال مباحث مخفر خيطان يجرون البحث والتحري لمعرفة هوية شخصين أقدما على طعن وافد مصري الجنسية برقبته بسكين لأسباب غير معلومة ولاذا بالفرار. 

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية، حيث أدخل غرفة العناية المركزة.

وأضافت أن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص تنزف منه الدماء بإحدى الساحات الترابية في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين أنه وافد مصري الجنسية يبلغ من العمر 35 عاما، قد تعرض للطعن في رقبته بسكين من قبل شخصين لا يعرفهما، وكذلك جرح قطعي في اليد. 

كما تبين أن الوافد وأثناء نزع السكين من رقبته جرح يده بجرح قطعي، وعليه تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية، حيث أدخل غرفة العناية المركزة.

فيما باشر رجال المباحث الجنائية متمثلة بمباحث مخفر خيطان البحث، والتحري لمعرفة هوية الجناة. 

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أنه ليس مستبعدا أن تكون الواقعة مرتبطة بعملية سرقة بالإكراه أو مشاجرة، لافتا إلى أن التحقيق مع المصاب سيبين الملابسات ويساعد جهات التحقيق.

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