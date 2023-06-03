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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى هواتف آبل.. كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max

يعد iPhone 15 Pro Max القادم من آبل، الهاتف لأكبر والأكثر تميزا في تشكيلة هواتف iPhone للعام الحالي، والذي ستزوده الشركة الأمريكية بمواصفات قوية تجعله من أفضل الهواتف الذكية لعام 2023.

وتشير التسريبات خلال الفترة الماضية، إلى أن شركة آبل ستزود هاتفها القادم iPhone 15 Pro Max، بترقيات قوية من بينها المعالج الجديد A17 Bionic، المطور بدقة تصنيع 3 نانومتر، وعدسة بيريسكوب مع ضعف قوة التكبير، وتصميم أقوى من التيتانيوم وتحسينات أخرى، سنذكر لك فيما يلي جميع الشائعات والتسريبات حول هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد التي ظهرت حتى الآن.

 

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تاريخ الإصدار المحتمل لـ iPhone 15 Pro Max

من المتوقع أن تطلق آبل تشكيلة iPhone 15 في الخريف القادم، خلال شهر سبتمبر المقبل هو شهر تاريخ الإصدار المحتمل.

سعر iPhone 15 Pro Max

أشارت التسريبات إلى أن شركة آبل قد تتبع خطة تسعير هواتف آيفون 14، مع تشكيلة iPhone 15 المرتقبة، وهذا يعني أن الإصدار الرائد iPhone 15 Pro Max سيتوفر مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار (أي ما يعادل 33900 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 128 جيجابايت.

ومن المحتمل أن تزيد شركة آبل سعر هاتف iPhone 15 Pro Max بمقدار 100 دولار على السعر السابق وسيباع مقابل سعر 1199 دولار (أي ما يعادل 36900 جنيه مصري).

iPhone 15 Pro Max

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

سيتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بحواف مستديرة أكثر من الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى تغييرات تصميم أخرى مثل إضافة كل من منفذ شحن USB-C، يحل محل منفذ Lightning، وزر الحركة الجديد.

ويمكن أن يكون هيكل iPhone 15 Pro Max مصنوعا من التيتانيوم، مما يعني أن تصميمه سيصبح أقوى وأخف وزنا، وتزعم إحدى الشائعات أن طرازات آيفون 15 برو، يمكن أن تأتي مع زر إجراء مشابه للزر الموجود في Apple Watch Ultra، وسيكون الزر قابلا للتخصيص، على غرار ساعة آبل الذكية.

iPhone 15 Pro Max

ومن المتوقع أن يحافظ هاتف iPhone 15 Pro Max على نفس إعدادات الكاميرات الخلفية الثلاثية مثل iPhone 14 Pro Max؛ ولكنه سيأتي مع مجموعة رئيسية واسعة للغاية ومقربة، وقد تكون الترقية الأكثر احتمالية هي وجود عدسة بيريسكوب مقربة، والتي قد تستخدم مجموعة من العدسات البصرية لتعزيز نطاق التكبير للكاميرا دون الحاجة إلى الاعتماد على الاقتصاص أو الرقمي.

وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بشريحة A-series جديدة من آبل، والتي ستنطلق تحت اسم A17 Bionic، وستقدم الشريحة الجديدة المبنية بمعمارية 3 نانومتر من TSMC، المزيد من قوة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مع ترقيات لميزة التعلم الآلي والمعالجة العصبية لتحسين الميزات الذكية للطاقة، من التصوير الحاسوبي إلى Siri.

وذكرت الشائعات، أن هاتف iPhone 15 Pro Max، سيحصل ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، فيما يتعلق بالاتصال، سيحصل الهاتف على اتصال Wi-Fi 6E.

iPhone 15 Pro Max
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