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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

يصدّر لفلسطين والمغرب وليبيا .. توسعات مهمة بمصنع إطارات سيارات بيراميدز ببورسعيد

وزير الصناعة يشيد
وزير الصناعة يشيد بمستوى مصنع إطارات السيارات جنوب بورسعيد

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم،  مصنع بيراميدز والذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة ياسر جودة و ابراهيم جودة رئيس مجلس ادارة المصنع.

واطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد،  على سير العمل و معدلات الانتاج داخل المصنع،  حيث أشاد "وزير الصناعة"  بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، والذي يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد،  ويسهم فى رفع اسم مصر عاليا، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ، مؤكدا على ضرورة دعم هذا الكيان الصناعى العملاق الذي يسهم فى دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب و ليبيا وغيرها

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وأثنى محافظ بورسعيد على التطور الكبير الذي شهده المصنع، قائلا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 اعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات  ،  فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل لابناء بورسعيد.

وزير الصناعة يشيد بمصنع إنتاج إطارات السيارات جنوب بورسعيد

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 مصنع بيراميدز أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3 مليار جنيه، و 1500 عامل، وسوف يصل لـ 3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع انواعه،  والمصنع يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا، وأصبح يصدر إلى 10 دول.

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