الثانوية الأزهرية.. كواليس امتحان الفقه والحديث وآراء الطلاب بالفيديو والصور

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، أول امتحانات نهاية العام، حيث امتحن الطلاب في مادتي الفقه والحديث.



وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 233303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

آراء الطلاب في الامتحان



وعبر أحد الطلاب من منطقة الوادي الجديد الأزهرية، عن ضيق الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة، وكانت به بعض النقاط المعقدة.

كما اشتكي طالب اخر يدعي أنس، من صعوبة امتحان الفقه حيث كانت الأسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط، كما أن مدة ساعتين للامتحان قليلة جدا ولم نتمكن حتى من مراجعة ما كتبناه.

أما امتحان الحديث فكانت الأسئلة فيه مناسبة وتمت الإجابة على أسئلة الامتحان.

وفي منطقة الفيوم الأزهرية، قال الطالب حسين غريب، إن أسئلة امتحان اليوم في الفقه والحديث كانت مناسبة، ماعدا بعض النقاط الصعبة في مادة الحديث، معبرا عن امنيته بدخول كلية الصيدلة.

جولة وكيل الأزهر

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على لجان معهد بنين وفتيات 6 أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

ووجه بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات

جولة رئيس جامعة الأزهر



أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

وخلال الجولة قام رئيس جامعة الأزهر، بتفقد لجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر ، ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر قائلًا: الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024م.

ووجه رئيس الجامعة ، بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات

تأجيل امتحانات طالبة مريضة



تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لجان الثانوية الأزهرية التابعة لمحافظة القليوبية.

وقاما بزيارة لجان بنها النموذجي وفتيات بنها، أثناء أداء طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.

محافظ القليوبية ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب منذ دخولهم اللجان واستلام أوراق الإجابة وكتابة بياناتهم عليها، مؤكدا وجوب تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وأثناء تفقده سير العمل بلجنة فتيات بنها، لاحظ رئيس قطاع المعاهد تواجد أحد أولياء الأمور خارج اللجنة يلتمس العذر لابنته عن حضور الامتحانات لمرورها بأزمة صحية، حيث وجه العاملين بسرعة مساعدته في إجراءات تأجيل الامتحانات لابنته، داعيا المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل.

وحرص الشيخ أيمن عبد الغني على تفقد العيادات الصحية داخل اللجان، والاطمئنان على جاهزيتها واستعداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

وفي نهاية جولته، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، ديوان عام الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث عقد اجتماعا مع قيادات المنطقة، الشيخ عبد الموجود دسوقي، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي، والشيخ عبد الجواد، المشرف العام على الامتحانات بالمنطقة، والدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وشدد على ضرورة التواصل والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم، لتذليل أي عقبة قد تعرقل سير العمل، حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الامتحانات

تفقد لجان امتحانات البحيرة

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، والتي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي.

وزار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، خمس لجان بمدينة أبو حمص وهي :" بنين أبو حمص- بنين بلقطر الشرقية- بنين بسنتواي- بنين نصرالله- فتيات نصرالله"، كما تفقد خمس لجان بمدينة إيتاي البارود وهي: " بنين نكلا العنب- بنين إيتاي البارود- فتيات علية سمك- فتيات جزيرة نكلا العنب- فتيات إيتاي البارود. "

وحرص على تفقد برنامج توثيق الاختبارات الشفهية للثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيته لاختبار الطلاب، كما وجه النصح والإرشاد للطلاب، مشددا على ضرورة مراعاة قراءة السؤال أكثر من مرة وتدبره حتى يستطيعون حله دون خطأ، كما قدم بعض التوجيهات لرؤساء اللجان ومساعديهم لمزيد من الانضباط باللجان.

الدكتور أحمد الشرقاوي

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية