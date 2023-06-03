لا وساطة منها .. الكرملين يتهم فرنسا بالمشاركة في الصراع الأوكراني

كشف المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، أن فرنسا لا تستطيع أن تكون "وسيطًا" في الصراع الأوكراني بسبب انغماسها النشط فيه.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت نفسه، منفتح على أي اتصالات من أجل تحقيق أهداف روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن مسؤول فرنسي، بأن فرنسا أكدت أن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا لا ينبغي أن تستخدم لشن هجمات على روسيا.

وقالت “بلومبرج”، نقلا عن مسؤول فرنسي، “لا ينبغي استخدام المساعدة العسكرية الفرنسية لشن هجمات ضد روسيا".

ومع ذلك، أشار المسؤول إلي انه “لا يمكن لباريس أن تملي على كييف كيفية القيام بعمليات عسكرية بمفردها”.