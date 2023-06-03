وزير الدفاع البريطاني: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا أوشك على النفاذ

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"، وأن مخزون المعدات العسكرية التي يمكن للغرب نقلها إلى أوكرانيا آخذ في النفاد.

أضاف وزير الدفاع البريطاني في لقاء صحفي إلى أنه "مع استمرار الصراع، تواصل الدول الغربية تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون الضغط على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا".

ولكنه قال إنهم "أدركوا حقيقة أن (المعدات العسكرية التي يمكن نقلها) بدأت تنفد".



وتابع أن المملكة المتحدة ودول أخرى قد يضطروا إلى شراء أسلحة أكثر مما توفره من الاحتياطي الوطني (العسكري). إلى ذلك، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن أبواب كييف للتفاوض مع موسكو "موصدة بإحكام".